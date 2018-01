Autofestival: 170 verschidde Schowroomen, 30 nei Modeller (15.01.2018) D'Lëtzebuerger Autosbranche preparéiert sech den Ament op d'Editioun Nummer 54 vum Autosfestival, déi a knapp 2 Woche start.

Fir d'Garagisten ass et de Rendez-vous vum Joer, esou eppes wéi den Heemount. E Méindeg de Moien hunn d'Federatiounen ADAL a Fegarlux d'Detailer presentéiert.

Autofestival 2018 / Reportage Pit Everling



© Pit Everling / RTL Radio Lëtzebuerg

Ënnert ronn 18.000 Kontrakter gëtt um Autofestival oder kuerz duerno e Krop gesat, dat mécht ronn een Drëttel vun den Ventë vum Joer aus. Dëst Joer waarden an 170 Showroome 56 Marke mat ronn 30 Nouveautéiten op de potentielle Client.Den Autofestival ass a senger Form eenzegaarteg op der Welt, seet de Benji Kontz vun der ADAL, well ebe grad net alles op enger eenzeger Foire regroupéiert ass. Domatt ass de Festival quasi bei jidderengem am Land virun der Hausdier.Eng Formule déi iwwert d'Grenzen ewech géing gefalen. Zesumme kommen all d'Showroomen op iwwer 60.000 Quadratmeter an zitt domadder, nieft dem lokale Public, ëmmer méi Leit aus der Groussregioun un.D'Populatioun zu Lëtzebuerg wiisst, d'Ventë vun Autoen zéie weider un, d'Konjunktur ass gutt, wann och net euphoresch.Besonnesch gutt u kéimen zum Beispill nach ëmmer SUVen, seet de Philippe Mersch vun der Fegarlux weider.Zejoert wieren d'Clienten onsécher gewiescht, wat de Choix vun der Motorisatioun ugeet. Mat engem spezielle Guide soll de Konsument elo senge wierkleche Besoinen no orientéiert ginn, do ginn et 7 verschidde Motorisatioune mat de Charakteristiken, esou datt een dem Client de Choix ka vereinfachen.Et goufen och Formatioune fir Acteuren aus der Branche organiséiert, mam Zil dem Client professionell Äntwerten am genannte Beräich ze liwweren.D'Ventë vun Elektroautoen zéien zwar un, mä et ass nach e wäite Wee ze goen, bis politesch Ziler erreecht sinn. Un e séiert Enn vum Verbrennungsmoteur gleewe se an der Lëtzebuerger Autosbranche jiddefalls net.De Rendez-vous bei de Garagisten ass vum 27. Januar bis de 5. Februar.