80 op de Landstroossen? Fir d'éischt méi Kontrollen! (16.01.2018) D'AVR ass der Meenung, datt een de franséische Modell net einfach kopéiere kann. Si ass elo mol fir méi Polizisten a méi Vitess- an Alkohol-Kontrollen. D'Association des Victimes de la Route ass net géint 80 op de Landstroossen, dréckt sech awer virsiichteg an nuancéiert aus.

D'Diskussioun, ob een déi Vitess-Limitatioun och hei am Land soll aféieren, war doropshi lancéiert a virun allem d'Sécurité Routière gesäit am "Tempo 80 op der franséischer Landstrooss" e Modell fir Lëtzebuerg. D'AVR, d'Association des Victimes de la Route, ass hei awer méi virsiichteg.Am Resumé: Net einfach eng Kopie maachen! D'Statistiken iwwer d'Verkéiersjoer 2017 wäerte spéitstens am Mee eraus sinn, déi sollt een elo emol ofwaarden, an da, wann néideg, eis Reegelen adaptéieren, dat ass d'Positioun vun der Associatioun déi sech ëm d'Affer vun Accidenter bekëmmert... d'AVR hätt emol d'éischt gär eng méi "aktiv" Präventiounsaarbecht...aner, méi effikass Campagnen. A fir et a Saache Vitesse-Limitatiounen ee vir alle mol kloer ze stellen:"Mir sinn net dogéint, awer an éischter Phas éischter mol d'Verkéierskontrollen an d'Vitesskontrollen erop, gitt der Police deen néidegen Effectif, da si mir der Meenung, datt mer do um richtege Wee sinn", seet den AVR-President Raymond Schintgen.D'Fransousen hätten nämlech d'Zuel vun den Accidenter duerch eben intensiv Vitesskontrolle ferm erofkritt; wéi et där manner gouf, well manner Poliziste konnten agesat ginn, ass och nees méi gerannt ginn, weess den AVR-Responsablen - eng Zuel op engem Verkéiersschëld bremst nach laang net jiddereen.Et wiere jo net fir näischt bis Oktober iwwer 500.000 Leit vun de fixe Radare geblëtzt ginn. A wann een an enger éischter Phas géif gesinn, datt et näischt gëtt, da misst ee vläicht méi wäit goen an d'Sanktiounen eropsetzen an d'Leit esou sensibiliséieren ...E Package wier also gutt, massiv Kontrollen, op Vitess an Alkohol, a sämtlech Acteuren am Verkéier dozou kréien, opzepassen, op sech an op déi aner. Wann dat alles nach net duergéing, wiere weider Mesuren an Iddien, wéi déi vun der Vitess-Limitatioun, natierlech wëllkomm!