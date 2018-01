Dofir gëtt op legislativem Plang elo nogebessert, um Donneschdeg huet déi zoustänneg Chamberkommissioun sech mam Text befaasst.



Op der Neijoerschreceptioun vun der Justiz hat et geheescht, datt bal eng hallef Millioun Protokolle verschéckt goufen.



E Problem wieren déi Protokoller, déi net bezuelt ginn, sot den Transportminister François Bausch den Donneschdeg de Moien no der Reunioun vun der zoustänneger Chamberkommissioun





An Zukunft kritt een déi éischte Kéier keen ageschriwwene Bréif méi, mä dee kënnt eréischt déi zweete Kéier, dat ass da 45 Deeg méi spéit. Wann nach eng Kéier 45 Deeg drop nach ëmmer net bezuelt gouf, da kënnt en drëtte Bréif a bei déi forfaitaire Amende kommen administrativ Fraisen derbäi.



Den DP-Deputéierte Gusty Graas sot, dat d'Strof automatesch gehéicht gëtt. Fir een drëtte Recours misst een eng gewëssen Zomm entriichten. Déi Leit, déi geblëtzt ginn, sollen an engem raisonnabelen Delai bezuelen.





De Gusty Graas



De François Bausch



Et wiere virun allem Net-Residenten, déi net géinge bezuelen, esou nach de Gusty Graas. Bis ewell wier all Fall iwwer d'Geriichter gaangen. Dës sollen elo mat der Ännerung entlaascht ginn. Den Enregistrement encaisséiert an Zukunft, seet den Transportminister François Bausch. Et ännert näischt un de Recoursen, mee et misst een déi schwaarz Schof an Zukunft och zur Rechenschaft zéien. Dann ass och nach virgesinn, datt d'Police op de Grenzen Autoe kann immobiliséieren, sollte virdru Protokoller net bezuelt gi sinn.

Genee do gesäit d'CSV e Problem.Beim drëtte Bréif misst een eng Méiglechkeet hunn, e Recours kënnen ze maachen, ouni virdrun ze bezuelen. D'CSV-Fraktioun huet sech nach net festgeluecht, wéi si wäert ofstëmmen.De Rapport an der zoustänneger parlamentarescher Kommissioun dierft Enn Januar gestëmmt ginn. De Vott an der Plenière wier dee Moment déi éischt Woch Februar.