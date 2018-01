Autobunn, Landstrooss oder ëffentlechen Transport? (18.01.2018) Wat ass déi besser Alternativ fir duerch de Beruffsverkéier? Den Trafic-Test 3.0, den Owend um 7 am Top Thema Magazin op der Télé.

Extrait François Bausch





Extrait Deborah, Pierre, Anouck



Extrait Deborah, Pierre, Anouck (2)



Kënnt ee besser mat der Autobunn vun Esch op de Kierchbierg? Soll ee léiwer d’Schläichweeër huelen? Oder ass dach den ëffentlechen Transport déi besser Optioun?Dat wollte mer och bei eisen zwee éischten Trafic-Tester erausfannen. All Kéier hat awer hei den ëffentlechen Transport éischter schlecht ofgeschnidden, an den Transportminister François Bausch hat dorop eng kloer Äntwert.Elo, wou den Tram an de Funicilaire fueren, d’Gare um Pafendall op ass an d’Horairë vum ëffentlechen Transport adaptéiert goufen, stellt sech dann elo déi grouss Fro:Nieft dem Deborah Ceccacci hunn d’Anouk Siebenaler an de Pierre Weimerskirch un dësem Test deel geholl. Allen 3 wunne si och am Ëmkrees vun Esch, kennen d’Streck also ganz gutt. Ma nawell huet jidderee vun hinnen aner Gewunnechten, fir vun Esch op de Kierchbierg ze kommen.Den ëffentlechen Transport huet d'Deborah Ceccacci missen huelen, grad déi Persoun, déi hei am Land bal 10 Joer net méi mam ëffentlechen Transport gefuer ass, well hiren Alldag et einfach net erlaabt. Opgehalen huet dëst d'Journalistin awer net, déi sech dem Challenge gestallt huet a sech direkt op de Wee a Richtung Kierchbierg gemaach huet.Während et fir d’Anouk Siebenaler iwwert d’Autobunn op de Kierchbierg goung, konnt de Pierre Weimerskirch sech duerch d’Schläichweeër ploen.E Resultat dat zwar wuel net representative ass, ëmmerhinn awer e bëssen eppes ausseet. An op dat natierlech och dës Kéier eisen Transportminister reagéiere gelooss gëtt.