Parlamentaresch Fro: Radaren / Reportage Dany Rasqué



Déi professionell Chauffeure maachen also ronn 30 Prozent vun all de Protokollen aus, déi duerch d'Radare verschéckt goufen.D'Cécile Hemmen hat donieft gefrot, ob et méiglech ass ze soen, wéi eng Gefierer geblëtzt goufen. Och dat geet aus der gemeinsamer Äntwert vun de Ministere fir déi bannenzeg Sécherheet a fir d'Securité sociale ervir.Et waren eng 30.000 Camionen, déi erwëscht goufen an eng 126.000 sougenannte véhicules légers. Dat sinn am Prinzip all d'Gefierer, déi net als poids lourd immatrikuléiert sinn. 70 Prozent vun all de Gefierer, déi geblëtzt goufen, gehéieren awer Privatpersounen.D'LSAP-Deputéiert wollt dann awer och nach an hirer parlamentarescher Fro wëssen, ob een d'Assurance décès fir de Chauffer vun engem Betribsauto net misst obligatoresch fir d'Entreprise maachen.D'Ministere Schneider a Schneider präziséieren an hirer Äntwert, datt dat keng weider Garantie fir déi professionell Chauffere wier an eigentlech just weider Käschte fir d'Betriber géif mat sech bréngen.