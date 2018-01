Iddien, fir Foussgänger besser ze schützen (19.01.2018) Eleng am Dezember goufe ronn 20 Persounen op der Strooss ugestouss, zwee Mënsche ware souguer un de Suitte vun hire Blessure gestuerwen.

Datt Leit dacks um Zebrasträifen ugestouss ginn, beweist, dass dës net genuch respektéiert ginn oder net opfälleg genuch sinn. D’Sécurité routière mécht an deem Kontext opopmierksam. Eng Iddi, déi an Island gebuer ass an an Tëschenzäit och a Länner wéi Indien, Frankräich an Däitschland iwwerholl gouf. D’Opzeechne vun de Sträife wier zwar technesch méi opwänneg, ma et géif zur Verkéierssécherheet bäidroen.Nei Saachen am Sënn vu Sanktiounen oder Kontrollen oder eben neien Amenagementer. Sou gëtt et och eng Propos vu Bierger, déi sech wënschen, dassginn. Nieft enger permanenter Beliichtung vum Foussgängeriwwergang gëtt et och d’Iddi vu Luuchten, déi ee just uknipst, wann ee wëll iwwert d’Strooss goen.D’Zebrasträifen u sech méi sécher gestalten ass eng Méiglechkeet, eng aner Léisung wier et d’Gefierer mat engerauszerëschten.Déi viischt Bremsluucht kéint hei zu enger besserer Kommunikatioun tëscht Automobilist a Foussgänger bäidroen. Allerdéngs misst déi ganz Automobilindustrie mat implizéiert ginn, fir dës Iddi ëmzesetzen. Well dat kuerzfristeg éischter onwahrscheinlech ze realiséieren ass, wëll d’Sécurité Routière mol nach de Problem vun derhei zu Lëtzebuerg ugoen.Fir selwer als Foussgänger zur Verkéierssécherheet bäizedroen, gëtt nach emol un d’Leit appelléiert,ze huelen, wa se d’Strooss kräizen. Se solle näischt an oder op den Oueren hunn, fir d’Autoen ze héieren a sech anescht undoen, also siichtbar maachen.