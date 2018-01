© AFP Archivbild

D'New York Times schreift, 10 Afe wiere geziilt Schuedstoffer ausgesat ginn, fir ze demonstréieren, datt Dieselautoen mat der neister Technologie net schiedlech wieren. D'Déieren goufen 2014 während 4 Stonnen a Raim agespaart, an deem se d'Auspuffgase vun engem VW Beetle ageotemt hunn.



Eng vu Volkswagen, Daimler a BMW finanzéiert Initiativ soll d'Etüd an engem Fuerschungslabo zu Albuquerque an den USA an Optrag ginn hunn. VW huet zouginn den Optrag ginn ze hunn, wollt sech awer net konkret zu den Experimenter äusseren.