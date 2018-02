© Pit Everling

Déi däitsch Préifgesellschaft huet sech jo am Grand-Duché installéiert, fir d'technesch Kontroll vu Gefierer ze proposéieren an domat der SNCT Konkurrenz ze maachen.





Konkurrenz fir den SNCT/Reportage Pit Everling



An der Industriezon Bourmicht zu Bartreng lount d'DEKRA Atelieren. Et hätt ee sech virgeholl e gudden Depart ze realiséieren, seet den Thomas Reuter, technesche Responsabele vun der Lëtzebuerger Branche. Am Ganze waarden 8 Mataarbechter op d'Leit, zwou Persoune maache Bürosaarbecht, déi aner schaffen am technesche Beräich.



D'DEKRA däerf da vun elo un dat selwecht maachen, wéi d'Société nationale de contrôle technique. D'DEKRA ass vun elo un och als Alternativ opgelëscht wann d'Leit d'Post kréien, fir an déi technesch Kontroll ze kommen. Wat d'Tariffer ugeet, do läit ee gréisstendeels bëssen iwwer de Präisser vun der SNCT.



E Bus kascht zum Beispill 105 Euro, e Camion läit bei 95 Euro, fir d'Kontroll vun engem Moto mussen 38 Euro berappt ginn. Et schafft een exklusiv op Rendez-vous, Leit kënnen deen online maachen oder uruffen, d'DEKRA versprécht, datt ee sou gutt et geet direkt bäi kënnt.