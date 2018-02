D'Vitesse op franséische Stroossen ass vun 90 op 80 Kilometer an der Stonn erofgesat ginn. Déi nei Vitesselimitatioun trëtt den 1. Juli a Kraaft.

© afp

Zu Paräis sinn um Samschdeg honnerte Leit op d'Strooss gaang, fir dogéint ze manifestéieren, datt d'Vitesse op de franséische Stroossen vun 90 op 80 erofgesat gëtt.D'Associatiounen, déi dës Aktioun organiséiert hunn, ënnersträichen, datt ee mat esou enger Mesure keng Problemer léist. Vill méi misst eppes géint déi richteg Ursaache vun den Accidenter gemaach ginn an dat wier den Telefon an ze vill Alkohol hannert dem Steierrad.Déi nei Vitesselimitatioun trëtt den 1. Juli a Kraaft. D'Regierung hofft op déi Manéier all Joer tëschent 350 a 400 Liewe kënnen ze retten.