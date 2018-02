X

De Bilan vum Autofestival fält positiv aus (04.02.2018) E Sonndeg den Owend geet deen zweete Weekend vum Autofestival op een Enn. Traditionell gëtt dee Moment en éischte Bilan gezunn.

An dee fält dës Joer nees eng Kéier positiv aus. De Jeannot Ries huet e Sonndeg de Mëtteg en Tour duerch d'Garagë gemaach, mat och der Fro, wéi eng Autoen d'Lëtzebuerger dann dëst Joer kaf hunn?De Lëtzebuerger bleift dem Auto trei. Och nom Rekordjoer 2017. Zejoert goufen 52.775 nei Gefierer verkaf. Der souvill wéi zanter 2008 net méi. Do war et dëst Joer net einfach, deen héijen Niveau ze halen. An awer, e Sonndeg de Mëtteg hu mer just zefridden Händler begéint.Wat huet de Lëtzebuerger dann dëse Festival kaf? Diesel, Bensin oder awer schonn Elektresch? Mëttlerweil gëtt et een Trend hinn zum Bensiner, virun allem bei méi klengen Autoen.Am Gespréich mat de Garagiste gouf séier kloer: et feelt dem Client nach un Offer an un Erfahrungswäerter, fir eriwwer op d'Elektromobilitéit ze wiesselen.Bestätegt huet dës Editioun och: de Lëtzebuerger fiert gär schick, wa méiglech exklusiv, a virop och mat Wuppes ënnert dem Capot.D'Finanzement vum ganze Spaass bleift traditionell. Och wann dëst Joer de Leasing Operationell, wou Auto, Revisioun an Assurance abegraff sinn, opkënnt.Fir all déi, déi sech den Ament keen neit Gefier leeschte kënnen, bleift een Trouscht. An e pur Méint komme ganz héichwäerteg Occasiounen op de Maart.