An Zukunft kritt een net méi direkt en ageschriwwene Bréif, wann ee vun engem Radar geblëtzt gouf.

Auto: Am meeschte gelies

Geblëtzt: Nom zweeten ageschriwwene Bréif sinn et 98 Euro (08.02.2018) An Zukunft kritt een net méi direkt en ageschriwwene Bréif, wann ee vun engem Radar geblëtzt gouf.

Dat néidegt Gesetz ass och um Donneschdeg de Mëtteg – eestëmmeg – ugeholl ginn.

Eréischt wann een net reagéiert, also bannent 45 Deeg net bezilt, kënnt en 1. ageschriwwene Bréif.



D'Strof gëtt dann no 45 weideren Deeg beim Rappel, engem 2. ageschriwwene Bréif, verduebelt a geet vu 49 Euro op 98 an d'Luucht.



Ween och dann net bezilt, riskéiert, datt säin Auto bei enger Kontroll immobiliséiert gëtt.



13% vun de Chaufferen hu bis ewell – wa se geblëtzt goufen – net bezuelt.