Hir Gefierer gi wéinst hirer Dot saiséiert oder souguer confisquéiert, et gi Geldstrofen an, an seelene Fäll, dréit de Chauffeure souguer Prisong.

© RTL-Archiv

All Joers erwëscht d'Police zu Lëtzebuerg ëm déi 700 Chaufferen, déi kee valabele Permis hunn, oder e Fuerverbuet hunn. Dat geet aus der Äntwert op eng parlamentaresch Fro vum ADR-Deputéierte Fernand Kartheiser ervir. Deen huet déi zoustänneg Ministeren Etienne Schneider a Felix Braz bei der Geleeënheet och gefrot, wéi eng Konsequenzen hir Dot fir déi Betraffen huet.

Fueren ouni Permis / Reportage Pierre Jans



Déi Concernéiert géifen an der Reegel séier poursuivéiert ginn, heescht et an der Äntwert fir de Fernand Kartheiser. Entspriechend Strofdote géifen nämlech keng gréisser Ermëttlunge verlaangen. D'Gefierer géife saiséiert a confisquéiert, äntweren d'Ministere Schneider a Braz. Fueren ouni Permis ass kee Kavaléiersdelikt. Wann den Täter virbestrooft war, an ofhängeg vun der Gravitéit vu senge viregten Doten, kann esouguer eng Prisongsstrof ausgesprach ginn. Dat awer an deene seelenste Fäll. Zejoert koumen nëmme 24 Persounen an de Prisong, well se net am Besetz vun engem valabele Permis waren. 83 Prozent waren awer Prisongsstrofe vu manner ewéi engem Joer. Méi heefeg si Geldstrofen. 286 Persounen hu fir hir Dot missen an de Portmonni gräifen. An 62 Prozent vun de Fäll war dat eng Amende vun ënner 1.000 Euro. 283 Persoune krute fir de selwechten Delikt e Fuerverbuet. Meeschtens tëscht engem an dräi Joer.

Manner héich Strofe kréie Persounen, déi zwar e Permis hunn, deen awer bei enger Verkéierskontroll net virweise konnten. 57 mol war dat zejoert virkomm. 57 mol gouf et eng Geldstrof vun ënner 1000 Euro. Fir genee ze sinn kascht esou ee Malheur tëschent Guillemeten ''nëmmen'' 24 Euro.



PDF: "Réponse à la question N° 3552 (Question écrite) de Monsieur Fernand Kartheiser, Député concernant Conduite sans papiers obligatoires, par Monsieur Etienne Schneider, Ministre de la Sécurité intérieure, Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice".

De Fernand Kartheiser krut an der Äntwert op seng parlamentaresch Fro och en Iwwerbléck iwwert d'Unzuel u Verkéierskontrollen. 2017 huet d'Police 39.081 Mol kontrolléiert. 7.600 Mol wollten d' Beamten an der Haaptsaach d'Pabeiere gesinn. Och d'Fueren ouni gülteg Assurance, ouni Immatrikulatioun, ouni valabel Steiervignette, oder ouni technesch Kontroll an och d'Net-Bezuele vun der Autostaxe sinn Delikter.