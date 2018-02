Auto: Am meeschte gelies

© Claudia Kollwelter/RTL

Zanter leschter Woch leeft d'Campagne, déi allerdéngs, wéinst dem Joresdag vum trageschen Zuchaccident leschte Mëttwoch, eréischt e Mëttwoch den 21. Februar presentéiert gouf. Während zejoert am Total 180 Leit beim Autofaaschten matgemaach haten, sinn et der dëst Joer schonn 190. Ee vun de Partner vun der Sensibiliséierungsaktioun ass d'Lëtzebuerger Vëlosinitiative an dat aus engem gudde Grond, esou de Philippe Herkrath vun der LVI.





De Philippe Herkrath vun der LVI



De Gerard Kieffer, Ëmweltreferent vum Bistum



D'Aktioun déi vun der kathoulescher Kierch zesumme mat der Erwuessenebildung organiséiert gëtt, huet als Zil, datt d'Leit den Auto sou dacks, wéi méiglech stoe loossen an alternativ Mobilitéits-Méiglechkeeten ausprobéieren. Autofaaschte wier net ëmmer agreabel, mee awer wichteg, betount de Gerard Kieffer, Ëmweltreferent vum Bistum.

Mat dobäi ass dëst Joer och déi jiddesch Gemeinschaft an d'Shoura. D'Aktioun dauert iwwregens bis Enn Mäerz. Jiddereen, dee sech virum 28. Februar umellt, kann eng Partie Präisser gewannen.