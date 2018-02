En alldeeglecht Bild op der A31 © RTL Archivbild

Déi franséisch Autobunn A31 ass eng vereelzten Infrastruktur, déi tëscht 1960 an 1070 gebaut gouf an net méi den Ëmweltkritäre souwéi de gesellschaftlechen Normen entsprécht. Et ass eng Streck, déi duerch dee villen Trafic ëmmer méi saturéiert ass a wou deemno och dacks Accidenter geschéien. Wéi et an engem Schreiwes vun den Deputéierten aus der Regioun Grand-Est heescht, hätte Simulatioune gewisen, dass d'Konditiounen op der A31 déi nächst Joren net besser ginn, wann ee weess, wéi déi wirtschaftlech Projektioune fir de Grand-Duché géifen ausgesinn.



Gefuerdert gëtt eng global Solutioun um ganze Stroossennetz, fir ënnert anerem d'Sécherheet vun den Automobilisten op dësem Tracé ze verbesseren. An deem Kontext hunn d'Deputéiert aus der Regioun Grand-Est eng Partie Revendicatioune un d'Adress vun der Zentralregierung zu Paräis formuléiert, dorënner en Echange mam Grand-Duché, fir dass Lëtzebuerg sech finanziell un deene verschiddene Komponente vum Projet, deen direkt mam wirtschaftlechen Developpement zesummenhänkt, bedeelegt.



Allerdéngs huet Lëtzebuerg net wëlles, sech un engem Finanzement vum Ausbau vun der franséischer Autobunn A31 ze bedeelegen, präziséiert den Nohaltegkeetsminister François Bausch en Donneschdeg de Mëtteg. Net wéinst dem Käschtepunkt u sech, ma et wier vill méi eng Saach vu Prinzip. De Projet géif nämlech net an dat nohaltegt Konzept vu Lëtzebuerg passen. De François Bausch seet awer, datt Lëtzebuerg a Paräis un anere méi ëmweltschounenden Infrastrukturprojeten zesummeschaffe kéinten.





De François Bausch (Extrait1)



Virun enger Rei Méint wier eng Lëscht vu méigleche Projete mam deemolege franséische Secrétaire d'Etat au Budget opgestallt ginn, seet de François Bausch. Dobäi ass et ëm besser Offere bei Bus an Zuch gaangen. Besonnesch d'CFL hätte villverspriechend Pläng, zum Beispill dass d'Quantiéit vun den Zixh aus Frankräich verduebelt solle ginn. An do sollt een uknäppen als gemeinsame Projet, seet de François Bausch.

De François Bausch (Extrait2)



Déi franséisch Politiker aus der Regioun Grand-Est wäerten awer kaum einfach esou beim Ausbau vun der A31 op zwee Mol dräi Spueren noginn. Op der aktueller Autobunn tëscht Toul an der Lëtzebuerger Grenz zirkuléieren all Dag ronn 100.000 Gefierer, dorënner bis zu 12.000 Camionen.