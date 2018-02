Den ACL an d'Uni Lëtzebuerg hu sech elo zesumme gedoen, fir no Léisunge fir de Mobilitéitsproblem ze sichen.

D'Entreprisë kréien an deem Sënn e „mobility managament training“ ugebueden.

ACL an Uni.lu Campagne / Reportage Pit Everling



D'Zil ass et, fir d'Employeure fir d'Problematik ze sensibiliséieren, seet den Direkter vum Automobilclub Jean-Claude Juchem.



"Wann ech eng Problematik wëll léisen, muss ech se fir d'éischt emol verstoen". An dofir muss ee sech zesumme setzen, fir iwwer déi Problematik ze schwätzen, ze kucken, wéi ee se léise kann an eventuell Alternativen ubidden. Do gëllt et awer och ze wëssen, wat déi Alternative kaschten.



Et wëll een d'Produktivitéit an d'Wuelbefannen op der Aarbecht steigeren. De Patron soll e besseren Iwwerbléck kréien, si sollen also wëssen, wéi eng Instrumenter et an der Mobilitéit gëtt, seet de Francesco Viti vun der Uni Lëtzebuerg.



D'Formatioun geet iwwer 3 Deeg. Um éischten Dag geet et do ëm den Transport an d'Mobilitéit am Generellen. Do gëtt dann och gekuckt, wat déi Zäit, déi am Stau verluer geet, kascht. Den zweeten an den drëtten Dag geet et méi ëm déi konkret Instrumenter.



15 Leit ginn ugeholl fir d'Formatioun, se ass an engem Hotel um Kierchbierg a kascht 680 Euro op de Kapp, do ass dann d'Iessen an de Kaffi mat dran. All d'Informatioune fënnt een op acl.lu