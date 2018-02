Dieselverbuet: Och zu Lëtzebuerg denkbar? (22.02.2018) An Däitschland soll e Geriicht iwwer e méiglechen Dieselverbuet a Stied entscheeden.

Kéint ee sech dat och zu Lëtzebuerg virstellen a wat géif dat fir Loftqualitéit bréngen?Bei engem Verbuet géif d'Entrée vun der Stad ganz anescht ausgesinn, ma esou e Verbuet wier just schwéier virzstellen, seet de Generaldirekter vum ACL Jean-Claude Juchem. Vun der Politik nämlech heescht et, datt een als éischt emol wéilt kucken, wéi déi Mesuren, déi ergraff gi sinn, gräifen.Well och zu Lëtzebuerg géif et sougenannten Hotspots ginn. Plazen, wou d’Loftverschmotzung zu Spëtzestonnen iwwert de Grenzwäerter läit.Kuckt ee sech de Lëtzebuerger Fuerpark un, sou ass den Diesel bei wäitem dat Gefier, wat den Ament am meeschten fir d’Lëtzebuerger Stroossen immatrikuléiert ass. Wann an Däitschland elo en Dieselverbuet a verschiddene Stied decidéiert gëtt, ass et evident, datt och d'Lëtzebuerger mat hiren Diesel-Ween net an déi Stied fueren dierfen.D’Bundesverwaltungsgeriicht huet sech ënnert anerem méi Bedenkzäit ginn well ee kucke well wei iwwerhaapt esou eng drastesch Mesure kéint kontrolléiert ginn.Den Automobilsclub wënscht sech op alle Fall méi Opklärung, dat de Consommateure gewise kritt, wei ee Gefier am Beschte bei e passt. Hei wier et virop d’Politik déi gefuerdert wier.