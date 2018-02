An den Top 3 sinn déi dräi grouss vun der Nordstrooss ze fannen, eréischt dann de Markusbierg-Tunnel vun der Saarautobunn. Déi sinn all méi wéi 1 km laang.

Nummer 1: Tunnel Grouft © Andy Brücker

Nummer 2: Tunnel Gousseler © Andy Brücker

Grad zeréck vum Schifueren an der Fuesvakanz? An och duerch vill Tunnelle gefuer? A sech gefrot, wéi eng Tunnellen dann doheem déi längste sinn? Hei ass d'Äntwert: D'Nues vir hunn déi 3 Tunnelle vun der Nordstrooss, dann de Markusbiergtunnel, ma och soss gëtt et nach eng Partie laang Tunnellen - och ee matten an der Stad ...10. Pénétrante Sud (Rocade de Bonnevoie): 417 m9. Howald: 456 m8. Mersch: 530 m7. Munneref: 584 m6. Hëlleggeescht (Saint-Esprit): 639 m5. Central Gate (Micheville): 735 m4. Markusbierg: 1.575 m3. Stafelter: 1.850 m2. Gousselerbierg: 2.695 m1. Grouft: 2.966 m