© Frank Elsen

© Frank Elsen © Frank Elsen © Frank Elsen © Frank Elsen © Frank Elsen © Frank Elsen « ZréckWeider »

Dat am Kader vum 40 Anniversaire vun der AMAL, dem Club des "Anciennes Motos au Luxembourg". Eng 30 Maschinne kréien d’Visiteuren ze gesinn.Ausgestallt si Motorrieder, déi tëscht 1906 an 1978 gebaut goufen. Belsch, Däitsch, Italienesch, an esouguer Japanesch Maschinnen. Ënnert de rare Piècen ass dann och e Lëtzebuerger Motorrad. E Whizzer, deen zu Gaasperech produzéiert gouf.An der Belsch goufen iwwregens an den 20er Jore weltwäit am meeschte Motorrieder produzéiert. An der Ausstellung gesäit een dann och eng Matchless; Eng britesch Maschinn, déi d’Lëtzebuerger Arméi ëm 1950 a sengem Fuerpark hat. D’Zil vun der Ausstellung ass et jiddefalls, déi al Maschinnen nach besser ze promouvéieren.