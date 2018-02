Düsseldorf an Stuttgart wäerten wuel als éischt dovunner Gebrauch maachen, si sinn jo am stäerkste belaascht. D'Geriicht huet awer festgehalen, dass et eng Iwwergangsphas muss ginn. Zu Stuttgart wier e Fuerverbuet net virum 1. September 2018 méiglech. Et sollten och Ausnamen z.B. fir Handwierksbetriber ginn.De Verdikt ass och en zolitte Coup fir d'Autosindustrie. Deenen hir Aktien hunn no der Annonce op der Bourse noginn.Mam Uerteel kënnen d'Autoskonstrukteuren elo och forcéiert gi manipuléiert Diesel-Gefierer nozerëschten.

EU mécht Drock

Zanter Jore ginn d'Loftverschmotzungsgrenzwäerter a ville Stied net agehalen. Dobäi geet et ëm Stéckoxiden, déi ënner anerem Otemweeër belaaschten, oder Häerz-Kreeslaf-Krankheeten ausléisen oder verschlëmmere kënnen. De Verkéier, an do virun allem Dieselautoen, maachen a Stied iwwer 60% vun der Stéckoxid-Belaaschtung aus. D'EU huet Däitschland kritiséiert, dass se net genuch dofir maachen d'Grenzwäerter anzehalen. Si dreeë mat enger Plainte géint Däitschland.