An awer sinn de Serge Pauly an de Pascal Becker e bëssen enttäuscht, et schéngt net dat kreatiivste Joer an der Autobranche gewiescht ze sinn.

Den Autosalon vu Genève huet d’Equipe vum Automag fest an hirem Kalenner stoen. Zu Genève stinn normalerweis exklusiv Dram-Autoen, extravagant Prototypen an Hypercars am Mëttelpunkt. Vum Cru 2018 sinn de Pascal Becker an de Serge Pauly awer e bëssen enttäuscht. D’Designer waren iergendwéi net wierklech kreativ, d’Stänn an d’Presentatioune si vill manner spektakulär, wéi soss a verschidden Autosmarquen, wéi Opel oder Mini, hu sech de Wee an d’Schwäiz carrément gespuert. Zu de wéinegen Highlighten ziele sécher den Audi A6, de BMW M8 GranCoupé Concept, de Peugeot 508, de Porsche Mission E Cross Turismo, den Toyota Supra RacingConcept oder de Volvo V60.

Déi beweegte Biller vun der GIMS (Geneva International Motorshow) gëtt et de 25. Mäerz am Automag op der Tëlee. An där Emissioun gëtt och den neie Jaguar E-Pace getest, mir besichen den neie Toyota-Musée zu Köln, a mir ginn der éiweger Fro “Bensin oder Diesel? Oder awer Elektro?” no.