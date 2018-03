© Gaël Arellano

D’Ponts et Chaussées mellen, datt vun e Méinden un d’Tunnellen op den Autobunne nees gebotzt an ënnerhale ginn. Dee Moment ginn och d’Sécherheetsequipementer ënnersicht an d’Mauere vun den Tunnelle propper gemaach.



D’Aarbechten dauere bis Ufank Juni.



Fir den Trafic net ze vill ze stéieren, ginn d’Aarbechte virun allem an der Nuecht gemaach a verdeele sech op ee bis e puer Deeg.



PDF: D'Aarbechten am Iwwerbléck.

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

L'Administration des ponts et chaussées informe que les travaux de maintenance semestrielles des tunnels autoroutiers commencent le lundi 12 mars 2018.

Ces travaux incluent la maintenance préventive et curative des équipements de sécurité (énumérée ci-dessous), le contrôle du fonctionnement et l'interaction des différents équipements, la remontée des alarmes jusqu'au CITA et le nettoyage des parois des tunnels.

En fonction de la taille et de la complexité des tunnels et en prenant compte l'impact sur le trafic et la coordination avec d'autres chantiers, les maintenances sont organisées majoritairement de nuit et sont réparties sur une, voire plusieurs journées.

La période où sont effectués ces travaux s'étale de début mars jusqu'au début du mois de juin.

Les dates précises des interventions pour les différents tunnels peuvent être consultées sur le site du CITA: www.cita.lu (rubrique «News»).

Liste des tunnels et passages à gibier concernés:

Tunnels Grouft, Rëngelbour, Stafelter, Gousselerbierg, Mersch, Roost, Colmar-Berg, Schieren, Howald, Cents, Richard Serra, Kirchberg, Saint-Esprit, Pénétrante Sud, Merl, Pétange-Eglise, Biff, Accès Secondaire, Micheville, Aessen, Ehlerange, Foetz, Frisange, Mondorf et Markusberg.

Équipements concernés par la maintenance (liste non-exhaustive):

• Ventilation;

• Détection incendie;

• CO / opacité;

• Extincteur mousse;

• Niche SOS;

• Anémomètres;

• Eclairage tunnel, de balisage, de guidage, des galeries, de secours;

• Sonorisation;

• Retransmission radio;

• Bornes d'appel d'urgence;

• Vidéo surveillance;

• Détection automatique d'incident ou de fumée;

• Comptage;

• Informatique, téléphone ; réseaux;

• Signalisations dynamique, verticale et horizontale;

• Bouches d'incendie;

• Chaussée;

• Génie civil;

• Transformateurs et groupes électrogènes;

• Groupes hydrophores;

• Pompes;

• Surpresseur des galeries;

• Bassins de rétention, déshuileurs, débourbeurs.