© Frank Elsen / RTL Radio Lëtzebuerg

© Frank Elsen / RTL Radio Lëtzebuerg © Frank Elsen / RTL Radio Lëtzebuerg © Frank Elsen / RTL Radio Lëtzebuerg © Frank Elsen / RTL Radio Lëtzebuerg © Frank Elsen / RTL Radio Lëtzebuerg « ZréckWeider »

An der Luxexpo stoungen honnerte vun Oldtimer, souwuel Autoen, wéi och Motorrieder, déi ee bewonnere konnt. Dëst Joer stoung d'Editioun ënnert dem Thema "50 Joer Dino".Dowéinst waren och ganzer 11 där "Dino"en, also Gefierer vu Fiat a Ferrari, extra um Auto-Jumble ausgestallt.Organiséiert gëtt den Event vun der Lëtzebuerger Oldtimer Federatioun, an där knapp 60 Clibb federéiert sinn. Den Auto-Jumble ass ee vun de wichtegsten Evenementer fir Oldtimer an der Groussregioun.Am Kader vum Auto-Jumble huet den ACL dann annoncéiert, datt si vun nächster Woch un, an dat bis den 10. Oktober, speziell technesch Kontrolle fir Oldtimer oder och Youngtimer, also Autoen, déi méi al wéi 20 Joer sinn, ubidden. Weider gouf annoncéiert, datt een och Formatioune fir Oldtimer-Chauffeuren an Zukunft géif organiséieren.Donieft ginn et vum ACL nach am Joer 2018 zwee Evenementer, déi sech Oldtimer-Chauffeuren an de Kalenner sollte schreiwen: Dat den 10. Mee mat der ACL-"Classic-Tour" an am September d'Boucle de Clervaux.