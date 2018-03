© Domingos Oliveira / RTL Télé Lëtzebuerg (Archiv)

De 16. Mäerz viru genee 2 Joer gouf den éischte fixe Radar a Betrib geholl. Zanterhier goufen iwwer 536.000 Chauffeuren geblëtzt, déi ze séier ënnerwee waren, schreift d’Wort. An am ganzen 14.000 Fäll waren d'Automobilist därmoosse séier ënnerwee, dass et zu juristesche Suitte koum.



Aktuell sinn 21 fix Radaren operativ. Weider dräi Stéck, déi rezent opgeriicht goufen, dorënner um Enn vun der Escher Autobunn virum Rondpoint Rammerech ginn deemnächst a Betrib geholl.



Dee fixe Radar, deem iwwregens am meeschte geblëtzt huet, ass deen op der B7 bei Schieren. Dësen huet bal 140.000 Chauffeuren erwëscht, déi ze séier ënnerwee waren. Hannendrun am Ranking kënnt de Radar um Enn vun der Escher Autobunn zu Hollerech, an deen op der N7 bei Lëpscht. Donieft sinn och zanter bal 2 Joer déi mobil Radaren am Asaz. Domadder goufe bis haut iwwer 70.000 Automobiliste geblëtzt, wéi d'Wort nach schreift.