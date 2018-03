© AFP (Archiv)

Eurovignette ofschafen / Reportage Bill Wirtz



D’Propos, fir déi nei Direktiv am Beräich vun der Vignette-Systemer, esou wéi d’Europäesch Kommissioun se virgeluecht huet, stéisst am Europäesche Parlament op Zoustëmmung. De Lëtzebuerger Europaparlamentarier a Member vum Transportcomité Georges Bach fënnt de Virstouss och gutt.

Et kann een net mat deem "Flickenteppich" innerhalb vun Europa weider fueren. Et muss een et och "anti-diskriminéierend" maachen, seet de Georges Bach, fir deen eng Vignette eben eppes diskriminéierendes ass. Well op ech een Dag iergendwou fueren, oder dat ganzt Joer, et ass ëmmer de selwechte Präis.

Konkret heescht dat net, dass een eng PKW-Maut op der Autobunn aféiere muss, mä dass, wann een et mécht, de System an der ganzer Europäescher Unioun dee selwechte soll sinn. Dee Moment misst een dann och no neie Critèren bewäerten, andeems déi Kilometeren, déi gefuer ginn, an CO2-Emissioune matagerechent géife ginn.

Och wann d’Europäescht Parlament viraussiichtlech an Amendementer nach méi ambitiéis wéilt sinn, ass et awer gutt méiglech, dass dës Uniformiséierung un der Oppositioun vun Däitschland, a jee nodeem och Frankräich, scheitere kéint.

Wat d’LKW-Maut ugeet, ass Lëtzebuerg ee vun deene wéinege Länner, dat d’Eurovignette nach huet. Fir de Georges Bach géif déi Lëtzebuerger Regierung op dësem Dossier träntelen. Ëmmer méi Länner ginn do eraus an ëmmer méi Länner, wéi d'Belsch an eventuell och Holland, ginn op e System, deen sech op d'Kilometer bezitt. Zu Lëtzebuerg ginn et, esouwäit de Georges Bach dat ka feststellen, nach keng Iwwerleeungen, obwuel et noutwendeg ass.

Besonnesch vun enger Regierung déi gréng a nohalteg wéilt agéieren, géif hie sech méi erwaarden, esou de Georges Bach. Europa wier ee grousse Pollueur an dofir misste virun allem d’Membersstaate méi éiergäizeg sinn.

D’Ambitioun vum EU-Parlament wier et op alle Fall, fir hir Positioun um Maut-Dossier nach virum Summer ze festegen.