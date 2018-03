X

Am Februar 1989 gouf zu Essen déi éischt Ausstellung vun Oldtimer a Sammlerautoen organiséiert. Zënterhier goung et stänneg biergop mat der Techno Classica, wat net nëmmen d'Visiteuren, mä och d'Aussteller ugeet. Ëmmer méi Hobby-Basteler stellen hir klassesch Autoen aus an et huet een d'Gefill, dass d'Autoen och ëmmer méi schéi ginn.An der 30. Editioun zementéiert den Organisator S.I.H.A. mat iwwer 1.250 Aussteller aus iwwer 30 Länner op enger Fläch vun 120.000 m2 op en Neits säin Nummer-1-Status als weltwäit gréisst Ausstellung vu klassesche Gefierer. Méi wéi 20 Autosmarke presentéieren op hire Wierksstänn auserwielten Exoten, déi een zum Deel nëmmen zu Essen ze gesi kritt. Woubäi wéi all Joer Mercedes, Porsche an italienesch Autoen dominéieren. Den Organisateur rechent och dëst Joer mat knapp 200.000 Leit, déi de Wee an déi 20 Halen am Essener Grugapark fannen.Zum Jubiläum gëtt et an der Hal 6 eng Sondershow iwwer d'95 Joer vun de 24 Stonnen vu Le Mans. Am Mëttelpunkt sti Rennween aus de Joren 1960 bis haut, déi um Laangstrecke-Klassiker deelgeholl hunn. Knapp 2.700 "Plug and Play-Youngtimer" sti fir d'Neophyten an der Klassik-Zeen op dem grousse Parking zum Verkaf. Mat e bësse Chance kann een hei eng gutt Affär maachen. Bekannten europäesch Klassik-Händler probéieren, hir Bijouen un de Mann oder un d'Fra ze kréien. Fir iwwer 200 Klassik-Clib an Interessegemeinschaften ass dës Ausstellung de wichtegsten Treffpunkt vum Joer an dat spigelt den Interessi un den alen Autoen erëm.Wéi all Joer gehéiert de Concours d'Elegance zu den Traditioune bei der Techno Classica. E Jury aus Experten a Journaliste wielt de schéinsten, elegantsten an attraktiivste Klassiker an zeechent dee mat der "Best of the Show"-Coupe aus. Wéi an der Vergaangenheet trëfft sech och eng grouss Unzuel vu Prominenz aus Film a Fernseh, grad esou wéi Staren aus dem aktuellen an historesche Motorsport op der Classica.Wien Zäit a Loscht huet, sech der weltgréisster Klassik-Automobilausstellung unzeschléissen, dee kann dat bis de 25. Mäerz an den Halen vum Grugapark zu Essen maachen. Wéi schreift den Organisateur a sengem Prospekt: "Haalt mat eis de Geescht vun den Automobil-Pionéier oprecht, gëschter, haut a muer."Eise Reporter Jeannot Boesen war um Pressedag mat dobäi a wënscht vill Spaass beim Kucke vun de Fotoen.