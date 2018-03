Am Schreiwes kruten d'Leit matgedeelt, datt hire Won sécherheetsrelevant Defaute kéint hunn oder der ëffentlecher Gesondheet, respektiv Ëmwelt kéint schueden.





ILNAS/Reportage Pit Everling



Den Institut fir Normalisatioun, Accreditatioun, Sécherheet a Qualitéit vu Produiten an Zerwisser informéiert déi Concernéiert iwwert Warnungen, déi vun der Europäescher Kommissioun kommen.

Zënter Mëtt Dezember ass den ILNAS (Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services) zoustänneg, fir op d'Problemer opmierksam ze maachen, déi vum europäeschen Alerte-System RAPEX signaliséiert ginn. Et geet also drëm, d'Réckruffaktiounen ze organiséieren an ze koordinéieren, seet den Olivier Cosmo vum ILNAS.



Vu wat fir Zorte Problemer ass da Rieds? Gemengt sinn hei Problemer mam Airbag, mam ESP a mam Elektresch bis hin zur Gefor vun enger Explosioun.



Bei den 13.000 Gefierer, déi elo am Viséier waren, geet et net ëm Ofgas-Manipulatiounen. Et géing reng ëm déi technesch Problemer vun de vereenzelte Komponenten am Auto goen.



Wat fir Marken a Modeller, vu wat fir enge Problemer betraff sinn, däerfen déi Responsabel eis net soen. Kritt e Proprietär awer esou e Bréif, soll e sech, sou wéi et geet u säi Garagiste adresséieren, och wann et net obligatoresch ass. D'Constructeure sinn allerdéngs an der Flicht an och d'Fraise gi vun dëse gedroen.