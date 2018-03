Virun der Lëtzebuerger Grenz, op der franséischer Autobunn A31, staut et um Freideg - do gi Camione kontrolléiert ...

De Grond ass Karfreideg, dat jo e Feierdag an Däitschland ass an dowéinst gëtt et op deem Dag do e Fuerverbuet fir Camionen ...... dofir gëtt da schonn op der franséisch-lëtzebuergescher Grenz kontrolléiert vun der Lëtzebuerger Police, ob Camionen net am Transit duerch de Grand-Duché fuere wëllen.Als Camionschauffer ass deen Dag dann och Gedold néideg (Stand e Freideg de Mëtteg): Op der franséischer A31 reie sech d'Gefierer wéi un enger Ketten aus Pärelen een un dat anert ...