Autoen opgebrach, Banneliewen ausgeraumt an d'Deeler verkaf (09.04.2018) Navigatiounssystemer, Airbaggen oder esouguer ganz Sëtzer verschwannen aus den Autoen. Dat si Fäll vun deenen een ëmmer erëm am Ausland héiert.

Navi aus Autoe klauen / Reportage Dany Rasqué



Meeschtens sinn et méi héichwäerteg Autoen, déi vun esou enger Masch betraff sinn. D'Täter wëssen och ganz genau, wat se maachen. Déi ganz Aktioun dauert keng 5 Minutten an den Auto ass komplett ausgeraumt. Keng Airbagge méi, kee Steierrad méi an déi komplett Elektronik ass och mat ausgebaut.Déi Saache ginn op Demande geklaut. Meeschtens gi se dann direkt an Osteuropa a vun do weider a China, wou se als Ersatzdeeler verkaaft ginn. Se kënnen esouguer op Ëmweeër zeréck an Europa kommen, wou se dann als gebrauchten Ersatzdeeler kënne verkaaft ginn.Et kann ee sech just ganz schwéier dogéint protegéieren. Wann een eng Garage huet, da soll ee säin Auto natierlech an d'Garage stellen, mä vill Leit hunn där leider keng. Do ass et da wichteg, dass den Auto op enger Plaz steet, wou et hell ass, an dass en esou steet, dass een eng direkt Siicht op den Auto huet. Am Internet kann ee sech speziell Klammere kafen, déi een iwwert d'Airbaggen oder Navigatiounsapparater maache kann. Déi sinn awer net wierklech praktesch an ob se eppes bréngen, weess keen.Am Ausland ginn et schonn zanter enger Zäit speziell Policeunitéiten, déi sech ëm esou Bande këmmeren. De Schued, deen déi all Joers uriichten, geet an d'Milliounen.

Hei am Land geet d'Police vun internationale Banden aus, déi sech virop ëmmer fir déi selwecht Autosmarken interesséieren, esou de Commissaire en Chef Marc Ragnacci. Vun den 30 Fäll, déi ee bis elo am Land hat, ware 27 Fäll BMWen a Mercedes, respektiv 3 VWen. Betraff sinn haaptsächlech Autoe vun de Baujore vun 2012 bis 2017. Wann een also esou en Auto huet, sollt een den Ament besonnesch gutt oppassen.

D'Autoritéite wëssen zwar Bescheed, ma si ënnersträichen awer, datt se op d'Hëllef aus der Populatioun ugewise sinn. D'Beamte si verstäerkt nuets ënnerwee, fir verdächteg Autoen opzegräifen an ze kontrolléieren. Et si meeschtens auslännesch Banden, déi esou funktionéieren. Et ass een awer och op d'Hëllef vun der Populatioun ugewisen, well de Gros vun deenen Déifställ goufen a privaten Afaarte vun Haiser duerchgefouert.



Dofir réit de Marc Ragnacci den Auto an de Garage ze stellen, wann een déi Méiglechkeet dann huet.

Am anere Fall soll een den Auto am Beschten op eng ëffentlech Plaz stellen, déi beliicht ass a wou méi Traffik ass.

D'Police ënnersträicht och, datt et wichteg ass, de Won zouzespären a sech ze versécheren, datt den Alarmsystem aktiv ass. Och wann dat keng Garantie ass. Well d'Täter wësse genau, wéi den Alarmsystem vum Auto funktionéiert an dowéinst schloe si eng Säitefënster an, fir den Auto z'entriggelen. Do kann et sinn, datt den Alarm net ëmmer ausgeléist gëtt.



Am Fall wou een och eng Alarmanlag am Garage respektiv am Haus huet, soll een dofir suergen, datt déi aktiv ass an natierlech schued et och näischt, selwer méi opmierksam ze sinn.