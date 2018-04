Eisen Informatiounen no huet d'ULC am Mäerz am Kontext vum Dieselgate 4 Plaintë virum Stater Bezierksgeriicht deposéiert, am Numm vun eenzele Memberen.

Den Dieselgate kritt weider juristesch Suitten zu Lëtzebuerg. Eisen Informatiounen no, huet de Konsumenteschutz de leschte Mount 4 Plainten am Numm vun de jeeweilege Membere virum Stater Bezierksgeriicht deposéiert. Et handelt sech net ëm eng Sammelklo. Dat léisst déi Lëtzebuerger Gesetzgebung nämlech net zou. Et si 4 eenzel zivilrechtlech Kloen, sougenannten Testfäll, wéi mer vun engem Vertrieder vun der ULC gesot kruten, am Numm vu 4 Privatleit, déi vun der gefälschter Software betraff sinn, stellvertriedend fir déi aner.



D'Leit kloen net nëmme géint d'Autokonstrukteure VW an Audi ma och géint den Importateur an déi 4 Concessionairen, déi hinnen d'Autoe verkaf hunn. De Konsumenteschutz stellt e Freideg op enger Pressekonferenz d'Detailer vir.



D'Lëtzebuerger Regierung hat hirersäits am Kontext vum Dieselskandal eng Plainte géint X gemaach. Dobäi eraus komm ass bis ewell weider näischt. Hei am Grand-Duché waren iwwregens méi wéi 31.500 Autoen vun de manipuléierten Ofgaswäerter betraff.

D'EU-Kommissioun soll hirersäits um Mëttwoch de Mëtteg en neie System virstellen, mat deem europäesch Sammelkloe méiglech ginn. D'Consommateure sollen doduerch méi Rechter kréien.