© Anne-Sophie Heck / RTL Radio Lëtzebuerg

D'Mobilitéit ëmstellen, an zwar op erneierbar Energien an Elektresch. Dat ass d'Zil vun engem europäesche Gesetzesvirschlag. Dee soll den ëffentleche Secteur dozou engagéieren, sech bis 2030 op Elektromobilitéit ëmzestellen. De gréngen EU-Deputéierte Claude Turmes huet dozou e Méindeg ee Rapport virgestallt, an dat zu Déifferdeng. Well Déifferdeng géif mam gudde Beispill viraus goen.

Elektromobilitéit / Reportage Anne-Sophie Heck



Op der Strooss héiert een e bal net laanscht fueren. En ass elektresch an dat zanter dem Juni zejoert. Et ass de sougenannten DiffBus, ee Citybus deen duerch d'Dierfer an der Gemeng Déifferdeng fiert. De grénge Buergermeeschter Roberto Traversini ënnersträicht, datt Déifferdeng net nëmmen a puncto Busser elektresch géif denken.



Fir all nei Maschinn, déi d'Stad Déifferdeng keeft, gëtt als éischt gekuckt, ob et déi och elektresch gëtt. Wann et dat da gëtt, da keeft d'Stad Déifferdeng déi als elektresch. Bei den Autoen huet een dat scho gemaach, elo gëtt nach gekuckt, fir et och bei de Poubellesween ze maachen, déi jo awer all Dag an de Quartiere bei de Leit ënnerwee sinn.



© Anne-Sophie Heck / RTL Radio Lëtzebuerg

Op europäeschem Niveau wéilt een am ëffentleche Secteur esouwäit kommen, wéi d'Gemeng Déifferdeng, sot den EU-Deputéierte Claude Turmes. Elektromobilitéit wier am Ufank méi deier. Duerno géif et sech awer rentéieren.



Éischt Etude weisen, datt den Elektrobus zwar méi deier am Akaf ass, ma dono awer sech rentéiert, well jo eben de Stroum méi gënschteg ass, wéi den Diesel. Iwwer 8 bis 12 Joer hëlt d'Gemeng dann hir Suen nees eran. An da muss een awer kucken, wat ass de Wäert vu propperer Loft, vum Klimaschutz a vu manner Kaméidi.

Et géif net nëmmen ëm d'Gesondheet an d'Liewensqualitéit vun de Bierger goen, ma och ëm d'Autosindustrie. An Europa hätt een, wat Elektroautoen ugeet, een immense Retard géigeniwwer China an den USA. China huet scho méi wéi 400.000 elektresch Bussen. An Europa gëtt et, nieft de 4 zu Déifferdeng, emol net 2.000 elektresch Bussen, esou de Claude Turmes. Déi ganz Richtlinn geet u sech drëm, fir de Réckstand, deen d'Bus- an d'Automobilindustrie an Europa huet, nees opzehuelen.