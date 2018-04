Déidlech war dësen Accident den 8. Mäerz op der N12 tëscht Bur an Dondel. © Domingos Oliveira

Accidenter mat Beem: Rep. Anne-Sophie Heck



Esou steet et an engem Schreiwes vum Etienne Schneider, Minister fir bannenzegt Sécherheet, a François Bausch, Infrastrukturminister. Et ass eng Äntwert op eng Parlamentaresch Fro vum bloen Deputéierten André Bauler.

Ëmmer nees gëtt iwwer d'Bam-Alleeën diskutéiert, wéi ee se séchere soll oder ob se solle ganz ewechkommen.Firwat ginn iwwerhaapt nei Beem laanscht d'Stroosse geplanzt? Dat wollt den Deputéierten André Bauler wëssen. Dem Naturschutzgesetz vun 2004 no missten all d'Beem, déi laanscht d'Strooss ofgeholzt ginn, ersat ginn, heescht et an der Äntwert. Als Kompensatiounsmesure goufen uechtert d'Land an de Saisonen 2017/2018 ronn 850 Beem geplanzt. Dat wieren awer all d'Beem, also déi laanscht d'Stroossen an och an de Wunngebidder oder op de Parkingen.D'Ministeren ënnersträichen och, datt déi beschtméiglech Sécherheetsmesurë géife geholl ginn, wann nei Beem verplanzt ginn. Dozou géifen ënnert anerem Leitplanken an eng adequat Distanz tëscht Bam a Strooss gehéieren. Op geféierleche Plaze géif och op nei Beem verzicht ginn.Weider heescht et, datt et vun 2014 bis 2017 all Joer iwwer 900 Accidenter mat op d'mannst engem Blesséierte gouf.