De Chef vu Porsche Oliver Blume huet dem Personal e Freideg de Moie matgedeelt, datt ee vun de Manager an Optrag vum Parquet vu Stuttgart verhaft gouf. Den Numm gouf vun der Firm net publizéiert, ma d'Bildzeitung an d'Wirtschaftswoche wëlle wëssen, datt et sech em de Jörg Kerner, de Chefingenieur, dee bis 2015 nach bei Audi geschafft huet, soll handelen.Vum Procureur vu Stuttgart heescht et, datt een de Verdächtegen verhaft hätt, well e Risiko géif bestoen, datt hie sech enger Verhaftung wéilt entzéien. Weider war et d'Informatioun, datt schonn zanter Juli 2017 géint d'Persoun géif ermëttelt ginn.D'Confirmatioun vun enger Verhaftung koum zwee Deeg, nodeem d'Police engduerchgefouert hat.