Sécurité Routiere/Reportage Claudia Kollwelter



E wichtege Punkt wier nach ëmmer, d'Leit ze responsabiliséieren. Donieft fuerdert d'Sécurité Routière méi präzis Statistiken a méi Kontrollen mat manner Opwand.

Tëscht 1.500 an 1700 Führerschäiner ginn all Joers direkt vun der Police agezunn - dat sinn déi Fäll, an deenen den Alkohols-Taux iwwer 1,2 Promille ass. Den offizielle Chifferen vun 2016 no war bei 17% vun den déidlechen Accidenter Alkohol mat am Spill. Eng Erklärung ass dem President vun der Sécurité Routiere no de Fait, datt Alkohol an eiser Gesellschaft ëmmer nach akzeptéiert ass.



Bei all schwéierem Accident gi seriö Enquêtë gemaach, notamment fir den Dossier dono juristesch weiderzeféieren. D'Autoritéite solle méi draus maachen. Mat deem Material kéint een och präventiv aktiv ginn.



D'Sécurité Routière ass frou, datt Kontrollen erlaabt sinn, andeem de Parquet se ordonnéiert, mee et wier besser manner grouss opwänneg Kontrollen ze maachen, a méi systematesch am Alldag d'Leit op Alkohol ze kontrolléieren.



Zesumme mat Source Rosport ass um Méindeg dann och eng Konventioun vu weideren 3 Joer ënnerschriwwe ginn, fir d'Campagne vum "Raoul", déi schonn zanter 2006 leeft, a virun allem déi Jonk dozou brénge soll, sech ze organiséieren, wa se eraus ginn, an e Chauffer ze designéieren, dee spéider fiert an net drénkt.