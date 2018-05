© Domingos Oliveira / RTL Télé Lëtzebuerg

© Domingos Oliveira / RTL Télé Lëtzebuerg © Domingos Oliveira / RTL Télé Lëtzebuerg © Domingos Oliveira / RTL Télé Lëtzebuerg © Domingos Oliveira / RTL Télé Lëtzebuerg « ZréckWeider »

Duerch deen Iertum war Bensin an den Diesel-Tank gefëllt ginn ... wat d'Autosfuerer, wéi et schéngt, doduerch gemierkt hunn, datt hire Motor op eemol ganz komesch Geräischer vu sech ginn huet.Well dee concernéierten Tank dunn huet mussen eidel gemaach ginn, ass d'Douane extra op d'Plaz komm, fir ze kucken, ob och accisen-technesch alles richteg traitéiert géif ginn.Do kann ee wuel just soen: Total domm gaangen, ma wéi heescht et esou schéin: Ieren ass mënschlech!Hoffentlech ass elo rëm alles super ... Bonne route!