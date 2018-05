KussBus lancéiert: Nei Weeër fir d'Mobilitéit am Grand-Duché (07.05.2018) KussBus ass eng jonk Entreprise, déi d'Mobilitéit zu Lëtzebuerg verbessere wëll.

KussBus ass eng jonk Entreprise, déi d‘Mobilitéit zu Lëtzebuerg wëll verbesseren. Et ass ee Bus-Navette-System, deen d‘Leit quasi bei d‘Dier Heem siche kënnt a se virun der Schaff erausléisst. Et géif elo drëms goen, ëmmer méi Clienten ze kréien, dat awer net esou einfach ass, esou de CEO vu KussBus Jean-Luc Rippinger.





Extrait Jean-Luc Rippinger



Ganz wichteg wier et elo emol, fir op déi Leit, déi schonn e positive Feedback ginn hunn, opzebauen. Mat hinnen, déi dat de Kollegen an de Mataarbechter wëlle proposéieren, wëll een zesummeschaffen, fir e Mouvement ze kreéieren. Esou kann een anere Leit weisen, datt de KussBus eng méi komfortabel Alternativ ass, fir amplaz mam Auto op d'Aarbecht ze fueren.





Zanter 2 Woche fiert de KussBus, de Moment nëmmen tëscht Arel an dem Kierchbierg. An Zukunft wëll een och gréisser Stied zu Lëtzebuerg ufueren, respektiv och an Däitschland a Frankräich. Déi jonk Lëtzebuerger Entreprise huet an de leschte Méint eng Applicatioun entwéckelt, déi et méiglech mécht, duerch een Algorithmus d’Leit quasi bei der eegener Hausdier ofzehuelen.





E Méindeg de Mëtteg huet d'Start-Up een éischte, kuerze Bilan gemaach, invitéiert hat een och den Transportminister. Eng finanziell Ënnerstëtzung kritt KussBus net, no enger éischter Testvwell kascht dann den Trajet tëscht Arel an dem Kierchbierg 8 Euro, mat den Tariffer vum staatlech subventionéierten ëffentlechen Transport kann ee net mathalen. Dem aktuellen Transportminister schwiewen aner Iddien am Kapp, d'Mobilitéit misst een anescht steierlech berücksichtegen. Et misst een nei Methode fannen, fir de Wee op d'Aarbecht am Steiersystem ze fërderen.