© Jeff Kieffer / RTL Télé Lëtzebuerg

All Moie kommen eng 250.000 eidel Autossëtzer an de Groussraum vun der Stad Lëtzebuerg gefuer. An deene meeschten Autoe sëtzt nämlech ëmmer nëmmen eng Persoun. Ënnert anerem dréit den Trafic, dee Joer fir Joer wiisst, zu engem groussen Deel zu der schlechter Qualitéit vun eiser Loft bäi. An Zukunft wëll den Nohaltegkeetsministère de Covoiturage, d'Fuergemeinschaften also, besser ënnerstëtzen. Dat soll mat Hëllef vun enger Online-Plattform an enger App geléngen.

© MDDI

Interesséiert Leit kënne sech iwwer dës Plattform treffen an organiséieren. De Staatssekretär Camille Gira erkläert, dass ee virun allem d'Verhale vun de Leit verännere soll. De Wee vun A op B soll net méi eleng gemaach ginn, mee et soll ee bereet sinn, aner Leit matzehuelen, respektiv bereet sinn, mat anere Leit matzefueren. Heifir ginn et klassesch gesinn zwou Méiglechkeeten: Dat schlecht Verhale bestrofen oder dat gutt Verhale belounen.





De Staatssekretär Camille Gira - Covoiturage



© MDDI

De Nohaltegkeetsminister François Bausch - Covoiturage



De Ministère ass der Meenung, dass de Belounungssystem an dësem Fall besser funktionéiert: An der Lancementsphase leet de Staat 2 Euro pro Trajet bäi, déi aus dem Klimafong kommen, e weideren Ureiz fir säin Auto mat aneren ze deelen, kéinten Autobunnsspure sinn, déi an Zukunft fir Fuergemeinschafte reservéiert sinn. Betriber, déi an deem ganze System sollen eng wichteg Roll spillen, kéinte fir de Covoiturage Parkingen am Garage fräihalen.De Chauffeur huet ëmmer d'Recht, e Passagéier ze refuséieren, Frae kënnen och d'Preferenz astellen, nëmme mat anere Fraen ze fueren. Dass de Covoiturage méi laang gesinn e Succès gëtt, dorunner zweiwelt de François Bausch net, 1/3 vun de Leit wiere bereet Covoiturage ze maachen. Dass d'Leit am Ufank mol skeptesch sinn, wier awer eng Normalitéit, dat Ganzt géif dem Minister no awer kloer säi Wee maachen.

D'Zil bis 2025 gesäit vir, dass da statistesch gesinn an all 2. Auto op d'mannst 2 Leit sëtzen. Dobäi hëllefe soll de Portal copilote.lu, op deem sech potentiell Piloten a Kopiloten, déi eng ähnlech Streck ze fueren hunn, fannen an zesummendinn. D'Käschte fir di jeeweileg Deplacementer kënne gedeelt ginn, mussen awer net, esou den Nohaltegkeetsminister François Bausch.



© MDDI

E weidere Virdeel kéinten an Zukunft Autobunnsspure sinn, déi nëmme fir Fuergemeinschafte reservéiert sinn.

Op der Internetsäit vu copilote.lu kënne sech Leit, déi de System vum Covoiturage wëllen notzen, vun elo un organiséieren.





© MDDI