D'A6 riskéieren nämlech elo zréckgezunn ze ginn. D'Produktioun ass antëscht scho gestoppt. Betraff wieren dem Spiegel no op mannst 30.000 Ween an Däitschland, déi besonnesch als Déngschtween beléift sinn, an der nach emol sou vill déi an den Export gaange sinn, wou dee selwechten Trick applizéiert gouf.



De concernéierten Auto wier hei am Land homologéiert ginn. Déi däitsch Beamte solle schonn a Kontakt mat de Leit hei am Land stoen.



D'Dieselkris ass fir Audi also definitiv nach net eriwwer.