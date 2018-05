© Police

Zesumme mat de regionale Verkéierspolicen an der Ekipp, fir de Schwéiertransport ze kontrolléieren, huet déi national Verkéierspolice en Dënschdeg de Moien eng grouss Kontroll op der Diddelenger Autobunn duerchgefouert.Am Fokus stounge Motorradsfuerer an Autoschaufferen, déi sech net un de Code de la route gehalen hunn.An anerer Wierder: D'Police huet déi Automobiliste gepëtzt, déi onerlaabterweis op der Pannespur ënnerwee waren an déi quasi zu enger drëtter Spur ëmfunktionéiert haten, a Motocyclisten, déi an der Mëtt vun der Autobunn iwwerholl hunn, obwuel den Trafic nach gerullt ass.64 Protokoller goufe geschriwwen an d'Police kënnegt un, am Sënn vun der Verkéierssécherheet nach esou Kontrollen duerchzeféieren.