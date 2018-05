Eemol d'Joer organiséiert den Automobil Club säi "Classic Tour". D'Oldtimer Ween ginn aus de Garage geholl an et gëtt en Tour iwwer Land gemaach.

Um 9.30 Auer hunn d'Chauffere sech mat hire Ween op de Parcours vum Classic Tour gemaach. Op Héichglanz poléiert, sinn déi eenzel Oldtimer queesch duerch d'Land gefuer.120 Autoe ware bei dëser 18. Editioun ugemellt.Zanter Februar 2016 gëllt een Auto als Oldtimer wann e wéinstens 30 Joer al ass. Virun dësem Stéchdatum waren et 25 Joer. Hei zu Lëtzebuerg ginn et eng 6.500 Oldtimer, déi och ugemellt sinn. De Patrimoine un historeschen Autoen ass also grouss.