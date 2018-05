© RTL Mobile Reporter (Archiv)

An engem Supermarché um Kierchbierg passt d'Breet vum Gefier (wuel vu kengem Gefier) bei d'Breet vun der lénker Parkplaz. Dowéinst huet dësen Automobilist wuel decidéiert, fir 2 Parkplazen ze notzen. © RTL Mobile Reporter Knapp eng Stonn méi spéit huet en aneren Automobilist sech genau esou op identesch déi selwecht Parkplaz gestallt. © RTL Mobile Reporter « ZréckWeider »

An der Rush-Our sinn d'Parkplazen um Kiez zu Hamburg enk gerechent a jidderee wëll eng hunn. Ma obwuel op der Tafel vum Parkhaus steet, datt nach Plaze fräi sinn, fënnt een awer keng. De Grond: verschidden Automobilisten hunn, aus purem Egoismus oder dem net beherrsche vum eegenen Auto, 2 Parkplaze besat, si stinn also an der Mëtt. Datt frustréiert awer net nëmmen déi Leit, déi no Parkplaze sichen, mä och d'Bedreiwer vun dëse Parkhaiser.Ee vun hinnen, de Lars Schütze, wëll elo dogéint virgoen. Automobilisten, déi op 2 Parkplaze stinn, mussen dofir extra 5 Euro bezuelen, egal op si nëmmen 10 Minutten do stinn oder 2 Stonnen. Grond dofir ass eben, fir d'Leit dovunner ofzeschrecken an d'Zielen, déi automatesch vun der Tafel iwwerholl gëtt, nees méi genau ze maachen. Donieft ass et awer och fir de Bedreiwer vum Parkhaus eng Entschiedegung, well den Automobilist eben 2 Plaze blockéiert, dofir kee weidert Gefier do ka parken an esou um Enn vum Dag Suen an der Keess feelen.Um Kiez huet ee grad Problemer mat de groussen Autoen, erzielt de Lars Schütze de Kollege vun der Welt. Grad si parke ganz dacks schif op der 2 Parkplazen.Ma och zu Lëtzebuerg ass dëst en Thema, grad an der Stad, wou et dacks u Parkplaze feelt. An de leschte Wochen a Méint hu mir iech méi dacks Fotoe vun Automobiliste gewisen, déi ganz schlecht hiert d'Gefier ofgestallt hunn. Do kann ee sech dann d'Fro stellen, ob dës kleng supplementäre Taxe och eng Méiglechkeet am Grand-Duché wier, fir datt och d'Tafele vun eise Parkhaiser nees präzis kënnen uweisen, wéi vill Plazen effektiv nach fräi sinn.