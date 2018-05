An Däitschland duerfen an Zukunft Dashkameraen als Beweiser viru Geriicht benotzt ginn, fir d’Grënn vun engem Accident z’ermëttelen.

Dat sinn déi kleng Kameraen an Autoen.

Dat huet de Bundesgerichtshof zu Karlsruhe decidéiert. D'Fro vu Dateschutz stoung an deem Kontext am Raum.



Keng Dashkamerae fir d'Lëtzebuerger Police



Den Etienne Schneider hat um Méindeg esou Kameraen an de Ween vun der Lëtzebuerger Police ausgeschloss. Dat an der Äntwert op eng parlamentaresch Fro. Et géif nach kee legale Kader ginn. Et missten eng Rei juristesch Problemer aus dem Wee geraumt ginn.