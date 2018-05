X

Problematik tëscht Cyclisten an Automobilisten (15.05.2018) D’Initiativ "mam Vëlo op d'Schaff" wëll och dëst Joer erëm méi Leit op de Vëlo kréien. Ma wéi kamoud ass den Aarbechtswee als Cyclist wierklech?

De Christian Krombach fiert zanter 15 Joer all Dag mam Vëlo op d’Aarbecht a weist eis, wou a sengen Aen d’Problemer leien.E Saz, deen hien net méi héiere kann: "Wat hunn d’Vëlosfuerer op der Strooss verluer, wann direkt niewendrun e Vëloswee ass?". A sengen Aen ass d'Alternativ, op der Strooss ze fueren, nämlech dacks méi sécher, de Vëloswee deelt ee sech nämlech gär emol mat Foussgänger, Hënn a geparkten Autoen. Esou wéi d'Vëlosfuerer sech driwwer opreegen, dass hir Rechter net respektéiert ginn, esou reegen d'Autosfuerer sech iwwert d'Cyclisten op, déi sech net un hir Reegelen halen.Mam Paul Hammelmann hu mer driwwer geschwat, wat hei schif leeft a wéi een zu engem bessere Mateneen op de Stroosse kënnt.

Generaldirekter Verkéiersverbond iwwer “Mam Velo op d’Schaff”

Bei mam Vëlo op d’Schaff geet et net drëms, ween déi meeschte Kilometer fiert. D’Leit sollen op de Goût kommen. Probéieren op de Vëlo fir ee selwer eng Alternativ ass. Besonnesch op de kuerze Strecken an der Stad wier ee mam Vëlo dacks méi séier wéi mam Auto. Et steet een net am Stau, muss keng Parkplaz sichen a mécht och nach eppes fir seng Gesondheet, esou de Gilles Dostert.



Donieft erkläert nach de fréiere Profi-Cyclist Andy Schleck, wisou déi nei Regel am Code de la Route, datt Cyclisten och niefteneen dierfe fueren, fir d'Vëlosfuerer méi sécher ass.



PDF: De Communiqué vum Verkéiersbond