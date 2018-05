ACL 29 Kannersëtzer goufe getest, 4 sinn der duerchgefall

21 Kannersëtzer kruten am aktuellen Test vum ACL d'Bewäertung "gutt", 3 krute "befriddegend" an 1 krut sou just "ausreichend". 4 sinn der duerchgefall.

Vun RTL