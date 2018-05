Et gouf vun der Hansestadt ugekënnegt, dass op zwou Plazen zu Hamburg eeler Dieselautoen a Camionen net méi fueren däerfen, an dat vum 31. Mee un.



Betraff sinn all d'Dieselautoen, déi net d'Euro-6-Norm erfëllen. Zwee Abschnitter am Quartier Altona-Nord ginn Enn des Mounts fir déi Autoe gespaart. Zanter der leschter Woch gi schonn d'Deviatiouns- a Verbuetsschëlter opgeriicht, dëst an der Max-Brauer-Allee an an der Stresemannstraße.





168'000 Autoen zu Hamburg betraff

Uganks des Joers waren zu Hamburg 264.406 Dieselen ugemellt. Dovun erfëllen awer just 96.356 Autoen déi propper Euro-6-Norm, 80.803 d'Euro-5-Norm an déi aner d'Euro-4 oder méi schlecht.



Natierlech däerfen awer och all déi aner Dieselen aus Däitschland oder dem Ausland net do duerchfueren, wa se net d'Euro-6-Norm erfëllen.



Fir d'Max-Brauer-Allee gëllt de Verbuet fir se all... an der Stresemannstraße just fir Diesel-Camionen.