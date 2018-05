Den amerikaneschen Handelsministère denkt driwwer no, fir op Uerder vum US-President Donald Trump, Taxen op Autosimporter anzeféieren.

De Wilbur Ross huet annoncéiert hie géif, um Hannergrond vun der nationaler Sécherheet, den Handel mat den Autoen iwwerpréiwen. Et géif Beweiser, déi drop hindeiten, datt d'Importer aus dem Ausland zanter Joerzéngten déi lokal Autosindustrie ënnergruewen.



Dëse Schrëtt wier eng weider protektionistesch Mesure, nodeems d'USA scho Stroftaxen um Stol an Aluminium agefouert hunn. De Moratoire, vun deem d'Europäesch Unioun profitéiert, dauert just nach bis den 1. Juni.