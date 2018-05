MODU 2.0: Mobilitéitsstrategie bis 2025 (29.05.2018) Um Dënschdeg gouf déi nei Mobilitéitsstrategie fir d'Land bis 2025 presentéiert

De Stau an de Spëtzestonne bis 2025 reduzéieren, bei 20 Prozent méi Leit, déi mussen transportéiert ginn. Dat ass d'Zil vum Modu 2.0, der nohalteger Mobilitéitsstrategie, déi de Minister François Bausch en Dënschdeg de Mëtteg presentéiert huet. Fir esou wäit ze kommen, gëtt et 4 Objektiver.





Modu 2.0 / Reportage Dany Rasqué



© Laurent Weber

D'Manéier, wéi mer eis fortbeweegen, muss sech änneren. Op kuerze Strecke soll ee sech éischter zu Fouss oder mam Vëlo virubeweegen, et solle 50 Prozent méi Passagéier mat Bus, Tram an Zuch transportéiert ginn an an den Autoe solle méi Leit setzen.Den Ament sinn dat an de Spëtzestonnen 1,2 Persoune pro Auto an dat bedeit anengems, datt 250.000 Setzer am Beruffstrafic eidel sinn. An Zukunft sollen an all zweetem Won op d'mannst zwou Persoune setzen.Fir manner Stau ze hunn, muss sech och eppes um Schülertransport änneren. Et wëll een dovunner ewech kommen, datt all Dag 39 Prozent vun der Schüler mam Auto an d'Schoul fueren oder gefouert ginn. Fir manner Stau ze hunn, soll awer och den ëffentlechen Transport besser ginn, erkläert den Nohaltegkeetsminister François Bausch.An Zukunft dierf nach maximal 1 Zuch op 100 ausfalen, haut sinn dat der méi. Och d'Verspéidung vun den Zich muss par Rapport zu haut ëm ee Véierel erofgoe bis 2025. Am Busreseau musse nach méi Express-Linnen agefouert ginn.Eng 30 Projeten, déi am Gaange si geplangt oder ëmgesat ze ginn, sollen dozou bäidroen, datt een net méi just mam eegenen Auto fiert.Bis 2025 ginn zum Beispill 17 Garen um Reseau vun den CFL ëmgebaut, nieft de Strecken, déi ausgebaut ginn. Och d'Sëtzplaze sollen an den nächste 6 Joren ëm 43 Prozent an d'Luucht goen.Am Modu 2.0 fënnt een och eng Lëscht mat enge 50 Mesuren, duerch déi d'Employeuren, respektiv d'Schouldirekteren, de Staat, de Bierger an d'Gemengen zesumme kënnen dozou bäidroen, datt et besser rullt.Den Ament, ënnersträicht de François Bausch, lafe mir dem Stau nach hannendrun, bis 2035 soll een dem Stau awer virgräifen.