An déi Membere kruten dann och nees zejoert vill gehollef, wa se mat hire Ween Pannen oder Accidenter haten: notéiert goufen eng 45.200 där Interventiounen hei am Land an am Ausland. An 80% vun allen Depannagë-Fäll konnt de Problem op der Plaz behuewe ginn. Alles an allem koumen eng 131.000 Appeler beim ACL eran - eng 1.000 Membere goufen rapatriéiert.

Nieft den Trafic-Informatiounen an der Assistenz, wa Membere vum ACL en Auto musse geléint kréien, dat war iwwer 10.000 Mol de Fall, ass de Club och do, fir Reesen an d'Ausland mat ze preparéieren: alles an allem hunn eng 51.000 Leit zejoert vun dësem Vakanze-Service profitéiert.

Als Lobby vun den Automobiliste plädéiert den ACL derfir, datt net nach weider Taxen erhuewe ginn, och dierft et net zu Fuerverbueder kommen, well dës géifen absënns déi méi aarm Stéit hypothekéieren.



Un d'Regierung geet den Appel weider an d'Stroossen-Infrastruktur z'investéieren a "schwaarz Punkten" z'éliminéieren, wou et regelméisseg zu Accidenter kënnt.

An deem Sënn adresséiert sech den ACL och bannent den nächste Méint un all d'Kandidaten, déi sech de Chamberwahle stellen.