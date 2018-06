© Patrik STOLLARZ / AFP

Wann een sech der Deeg dozou decidéiert huet e neie Porsche ze kafen, sinn et mol deels laang Gesiichter ginn. Och op der offizieller Homepage vu Porsche ass et fir den Ament net méiglech, sech e neie Porsche-Modell aus dem Wierk ze bestellen.

Grond ass, dass Porsche kee Verkafsrecht méi op nei Modeller huet, dat wéinst den Anti-Pollutiounsnormen déi net respektéiert goufen. Am Moment géifen et 2 Méiglechkeete ginn, fir e neie Porsche ze kafen: Entweder et waart een eng Zäitchen, bis déi nei konform Modeller aus der Produktioun kommen (Ufank 2019) oder et muss een op e Modeller vum Stock zréckgräifen.

Genee dëst huet eis de Porsche Zenter Lëtzebuerg och confirméiert. Dass ee kee Porsche méi géif kréie géif also net zu 100% stëmmen, et géif awer ganz kloer e "Produktiounslach" ginn an hei wier och Lëtzebuerg betraff. Allerdéngs kéint och Lëtzebuerg op e Stock zréckgräifen déi ee fir Méint emol kéint ofsécheren. Och hei gëtt een awer ze bedenken, dass jee no Modell et méi oder manner laang dauert, bis ee säi Gefier kritt. Porschen am Diesel ginn et allerdéngs keng méi.

An och d'Porsche-Modeller déi mat Bensin rullen, mussen den Ufuerderunge vun engem Partikelfilter gerecht ginn, allerdéngs wier Porsche hei hannendran. D'"Frankfurter Allgemeine Zeitung" schreift, dass d'Modeller Panamera a Cayenne eréischt am Mäerz 2019 wäerte vum Band lafen. Clienten déi virbestallt hunn, wäerte mat Sécherheet net alleguerte bedéngt ginn.