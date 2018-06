Vu Januar 2019 un dierft et méi schwiereg ginn, fir an Nordrhein-Westfalen a méi präzis och zu Oochen mat engem Diesel-Auto ze fueren. Sollt et net méiglech sinn, fir dogéint virzegoen, datt d'Stéckstoffdioxid-Grenz iwwerschratt gëtt, misst NRW en Verbuet fir Diesel-Autoe preparéieren, esou d'Verwaltungsgeriicht zu Oochen. Nach besteet awer d'Méiglechkeet, fir géint dëst Uerteel an Appel ze goen.Aktuell gëllt et awer emol ze préiwen, ob et duergeet, fir d'Dieselen op vereenzelte Strecken net méi zouzeloossen, oder op een se awer fir komplett Zone misst spären.