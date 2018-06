Et ass dee Moment, wou wuel bei jidderengem de Bols e bëssen an d’Luucht geet, dat, wann ee mam Auto an eng Police-Kontroll geréit.

Alkoholskontrollen am Land (13.06.2018) Alkoholskontrolle musse geplangt ginn, fir d'Sécherheet vu Polizist an Automobilist ze garantéieren.

D’lescht Joer goufen hei am Land 1.500 Führerschäiner wéinst ze vill Alkohol agezunn. Op Uerder vum Parquet mécht d’Police reegelméisseg Kontrollen. Dohannert stécht vill Logistik, vill Taktik. An et ass net ongeféierlech. Réischt am Abrëll koum et während enger Kontroll bei Lausduer zu engem déidlechen Accident. Wéi preparéiert sech Police op sou Kontrollen, firwat gëtt et se a wat bréngen se?